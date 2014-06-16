Парубий: На Донбассе могут ввести военное положение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий на брифинге для прессы.

Он подчеркнул, что вопрос введения военного положения “находится на рассмотрении”. В то же время, украинская сторона хочет сделать все возможное, чтобы те, кто сегодня воюет с оружием, сложили его и покинули территорию Украины, сказал Парубий.

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Секретарь СНБО прогнозирует, что уже через 5-7 дней Украина будет готова объявить о такой инициативе (УНИАН: ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о прекращении огня на короткий срок после того, как будет возобновлен полный контроль на украинско-российской границе). По словам Парубия, срок для того, чтобы люди с оружием могли его сдать, будет объявлен дополнительно, но он считает, что это будет не больше двух недель.

Парубий рассказал, что сегодня проводится уже пятая фаза антитеррористической операции, и та координация, которая сложилась между силовыми подразделениями, является достаточной для того, чтобы продолжать успешное освобождение украинских городов.

Парубий заметил, что если все же будет принято решение о введении военного положения, будет проведено дополнительное заседание СНБО: “Сегодня готовятся экспертные заключения относительно возможности введения военного положения, очевидно, что такой вариант рассматривается, и когда по этому поводу президент примет необходимое решение, очевидно, будет собрано заседание СНБО, на котором этот вопрос будет обсуждаться, и будет приниматься решение”.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко выступает за прекращение огня на Донбассе на этой неделе.

В частности, как заявил глава государства перед заседанием СНБО, «в соответствии с теми решениями, которые сегодня будут приняты Советом национальной безопасности и обороны, будет предложено прекращение огня как начало реализации мирного плана президента. Я также надеюсь, что нам удастся все сделать, чтобы это прозвучало уже на этой неделе».

Он отметил, что время действия прекращения огня будет ограничено.