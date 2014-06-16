СМИ: Беспорядки в Одессе под консульством РФ организовали Свобода и СНА
19:55, 16 июня 2014Политика
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Беспорядки у здания Генконсульства Российской Федерации в Одессе организовала партия «Свобода» и Социал-националистическая ассамблея Украины.
Беспорядки организовали националисты - Самооборона Евромайдана / Мишель Арманд
Об этом в ходе встречи с губернатором области Игорем Палицей заявил командир одесской «Самообороны Майдана» Виталий Кожухарь, передает Думская.
Руководитель региона косвенно подтвердил эту информацию.
Читайте такжеПосольство России в Украине взято под усиленную охрануПо словам чиновника, сегодня ему звонил один из нардепов от «Свободы» с просьбой об освобождении задержанных у диппредставительства людей.
Также сообщается, что сотрудники милиции надели наручники на четырех участников акции, которые пытались пронести к консульству взрывчатку.
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