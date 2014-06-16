СМИ: Беспорядки в Одессе под консульством РФ организовали Свобода и СНА

Об этом в ходе встречи с губернатором области Игорем Палицей заявил командир одесской «Самообороны Майдана» Виталий Кожухарь, передает Думская.

Руководитель региона косвенно подтвердил эту информацию.

Читайте такжеПосольство России в Украине взято под усиленную охрануПо словам чиновника, сегодня ему звонил один из нардепов от «Свободы» с просьбой об освобождении задержанных у диппредставительства людей.

Также сообщается, что сотрудники милиции надели наручники на четырех участников акции, которые пытались пронести к консульству взрывчатку.