Провокации, маски, камуфляж: митинг под генконсульством РФ в Одессе

Они принесли флаги Украины, черно-красный флаг, несколько десятков траурных венков и автомобильные шины. Как объяснили организаторы, венки они хотят положить к двери консульства в память о погибших украинских военных на востоке страны.

Участники акции остановились перед правоохранителями, часть из которых была в обычной милицейской форме, часть - в черной одежде, в бронежилетах и ​​касках, а также еще часть - в камуфляже и касках.

Читайте такжеМитинг под посольством РФ в Киеве является результатом недружественной политики Москвы - советник АваковаМитингующие собрали подписи под обращением и попытались пройти к входу в здание, чтобы отдать документ и положить траурные венки, но правоохранители их не пропустили. Началась давка, затем произошла стычка с участием людей в камуфляже, после которой пострадал один человек. Пострадавшего забрала скорая помощь.

На место происшествия прибыл начальник главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук.

Участники акции требовали, чтобы он объяснил, кто такие люди в камуфляже.

Через некоторое время Катеринчук сообщил, что это - охранная фирма «Гепард».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, «в ходе митинга произошли столкновения между группой молодых людей, которые были в черных масках, и представителями охранной структуры« Гепард », которая была задействована в охране общественного порядка» .

В свою очередь во время встречи с представителями общественных организаций председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица заявил, что неизвестные под видом журналистов во время пикетирования Генконсульства пытались пронести в здание взрывчатку, 2 человека задержаны.

Также, по данным местных СМИ, представители самообороны одесского Евромайдана сообщили, что акцию организовали члены ВО "Свобода" и Социал-националистической ассамблеи.