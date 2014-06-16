В Одессе провокаторы под видом журналистов пытались пронести в Генконсульство РФ взрывчатку

Во время пикетирования Генерального консульства Российской Федерации в Одессе неизвестные под видом журналистов пытались пронести в здание взрывчатку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с представителями общественных организаций заявил председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица.

По его словам, 2 человека задержаны правоохранителями. Палица также назвал пикет у Генерального консульства «проплаченной провокацией».

«Ситуация контролируемая, там работают правоохранители», — сказал Палица.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сотрудники милиции сегодня на углу улиц Посмитного и Генуэзской задержали двух мужчин с пакетом, в котором находился предмет похожий на самодельное взрывное устройство.

«Данные лица были задержаны в нескольких сотен метров от Генерального консульства Российской Федерации в Одессе, где в это время проходил гражданский митинг. В настоящее время задержанные лица доставлены в Шевченковский отдел милиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Изъятое устройство направлено для исследования в экспертно-криминалистический центр ГУМВД Украины в Одесской области», - сообщили в отделе.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Гагаринское плато, к зданию консульства, около 15.00 пришли примерно 200 человек. Они принесли флаги Украины, черно-красный флаг, несколько десятков траурных венков и автомобильные шины. Как пояснили организаторы, венки они хотят положить к дверям консульства в память о погибших украинских военных на востоке страны.

Участники акции остановились перед правоохранителями, часть из которых была в обычной милицейской форме, часть – черной одежде, в бронежилетах и касках, а также еще часть – в камуфляже и касках.

Активисты собрали подписи под обращением и попытались пройти к входу в здание, чтобы отдать документ и положить траурные венки, но правоохранители их не пропустили. Началась давка, затем произошло столкновение активиста с людьми в камуфляже, в результате травмы получил активист. Потерпевшего забрала скорая помощь.

На место происшествия прибыл начальник главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук.

Участники акции потребовали, чтобы он объяснил, что «это за зеленые человечки, которые против мирных граждан применили спецсредства».

Через некоторое время Катеринчук сообщил, что это – охранная фирма «Гепард», которая «помогает охранять общественный порядок».