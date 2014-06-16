Порошенко утвердил новый состав СНБО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

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В состав СНБО вошли президент Украины, председатель Совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, и.о. министра обороны Михаил Коваль, председатель Национального банка Украины Степан Кубив (по согласию), глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий (по согласию), председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко, председатель Верховной Рады Александр Турчинов (по согласию), министр финансов Александр Шлапак, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, премьер-министр Арсений Яценюк.