Миллер снова покинул газовые переговоры в Киеве
01:58, 16 июня 2014Политика
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В Киеве участники газовых переговоров от России Алексей Миллер в сопровождении посла РФ Михаила Зурабова уже покинули газовые переговоры.
Глава "Газпрома" вышел из здания Кабмина, не сказав ни слова Фото УНИАН
Как сообщает ТСН, глава "Газпрома" вышел из здания Кабинета министров, где несколько часов длились переговоры, а также снова отказался отвечать на вопросы журналистов - российские делегаты молча сели в автомобиль и поехали.
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Пришли ли стороны к какому-либо компромиссу, пока неизвестно.
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