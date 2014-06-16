Миллер снова покинул газовые переговоры в Киеве

Как сообщает ТСН, глава "Газпрома" вышел из здания Кабинета министров, где несколько часов длились переговоры, а также снова отказался отвечать на вопросы журналистов - российские делегаты молча сели в автомобиль и поехали.

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Пришли ли стороны к какому-либо компромиссу, пока неизвестно.