В Мариуполе снаряд боевиков попал в автомобиль пастора местной церкви - СМИ
В теракте на мосту погиб пастор церкви.
Утром 14 июня, во время теракта на пост-мосту, трагически погиб пастор Сергей Скоробагач, который являлся председателем совета церквей Мариуполя.
Об этом местному изданию "0629" сообщили прихожане церкви "Обновление", в которой Скоробогач являлся пастором.
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В его автомобиль "Хонда" попал один из снарядов, который был выпущенным террористами.
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"Сергей Петрович посвятил свою жизнь заботе о детях-сиротах и эта роковая поездка была по служению. Никаких политических или идеологических поводов с его стороны никогда не было", - говорят прихожане церкви "Обновление".