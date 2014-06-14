В Мариуполе в машине корпорации ИСД нашли два обгоревших трупа – СМИ

Два обгоревших трупа обнаружены в автомобиле Mitsubishi Outlander в Мариуполе.

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшие были найдены в сгоревшем автомобиле на водительском и пассажирском сидении.

Причина пожара и смерти устанавливаются.

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Известно, что сгоревший автомобиль был зарегистрирован на корпорацию ИСД.

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Одним из акционеров ИСД является председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.

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