В Мариуполе в машине корпорации ИСД нашли два обгоревших трупа – СМИ
12:40, 14 июня 2014Общество
0 0
Сгоревший автомобиль был зарегистрирован на корпорацию ИСД
В Мариуполе в машине нашли два обгоревших трупа - СМИ / 0629.com.ua
Два обгоревших трупа обнаружены в автомобиле Mitsubishi Outlander в Мариуполе.
Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибшие были найдены в сгоревшем автомобиле на водительском и пассажирском сидении.
Причина пожара и смерти устанавливаются.
Читайте такжеПорошенко поручил Таруте временно перенести работу Донецкой ОГА в Мариуполь
Известно, что сгоревший автомобиль был зарегистрирован на корпорацию ИСД.
Читайте такжеТеррористы открыли стрельбу на предприятии Таруты - СМИ
Одним из акционеров ИСД является председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.
Читайте такжеВ Мариуполе расстреляли авто пограничников, двое военных погибло
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter