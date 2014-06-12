Порошенко и Меркель по телефону обсудили план урегулирования ситуации на Донбассе

19:18, 12 июня 2014
Политика
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11 июня 2014 года Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель.

REUTERS

В ходе беседы была обсуждена координация усилий по деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях, деятельность трехсторонней Контактной группы по реализации положений мирного плана Президента Украины по урегулированию ситуации на востоке Украины и ряд вопросов взаимодействия Украины с ЕС, в т.ч. в сфере энергетической безопасности.

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Федеральный Канцлер заявила о последовательной поддержке инициатив Президента Украины и выразила всестороннюю готовность содействовать процессу нормализации ситуации.

Стороны положительно оценили факт оказания гуманитарной помощи Украине Красным Крестом Германии при содействии Министерства иностранных дел ФРГ.

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