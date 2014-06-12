Аваков пригрозил активистам, которые блокируют здание Госпогранслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Авакова, если в ближайшее время не прекратится блокирование здания Госпогранслужбы, то милиция прибегнет к силовым мерам и обратится в суд относительно наказания тех, кто блокирует офис пограничников.

“Что касается блокирования, которое ряд наших активных граждан устроили вокруг здания штаба пограничных войск, то я подчеркиваю, что эти люди, которые требуют активизации, полностью блокировали работу государственного учреждения, которое принимает участие в боевых действиях. Сейчас на востоке страны проходит совместная операция Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и пограничников по ликвидации прорыва границы. По сути, продолжается военный марш. И в этих условиях всякий, кто блокирует и дезорганизует работу штаба пограничников, является преступником. И мне плевать, если эти люди стоят под теми знаменами, которые мне ранее были дорогие. Сегодня, когда они блокируют государственные учреждения, они предают интересы страны”, - подчеркнул министр.

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Также он добавил, что дал указание лояльно относиться к пикетчикам под зданием пограничников, “но это будет очень короткий промежуток времени". «Если это будет продолжаться, то любой, кто в условиях, по сути, военной ситуации будет блокировать органы, которые ведут военные действия с врагом, будет квалифицированный нами как преступник, и действия против таких будут очень жесткими в независимости от флагов: это часть Майдана, это те, кто пришел с антимайдана, это коммунисты, это шовинисты, это те, кто называют себя сотниками. Для меня они все преступники и враги Украины”, - сказал он.

Кроме того, Аваков призвал пикетчикам офиса пограничников обуздать свои эмоции, “одуматься и пойти заниматься своими делами. Иначе милиция разблокирует здание силовым способом, осуществит аресты и обратится в суды с соответствующими санкциями”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром около сотни митингующих, которые называют себя активистами Майдана, начали пикетировать здание Госпогранслужбы. Они обвиняют руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану государственной границы на востоке страны.

К ним вышел заместитель председателя Госпогранслужбы и пытался им что-то объяснить, вступить в разговор. Однако митингующие начали кричать “Ганьба!” и после этого предприняли попытку попасть внутрь помещения. После чего охрана здания начала поливать особенно активных водой из пожарного брандспойта.

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Митингующие скандируют: “Литвина в отставку!” (речь идет о главе Госпогранслужбы Николае Литвине - УНИАН). Они не пропускают на работу военнослужащих Госпогранслужбы.

На встречу к митингующим выходил заместитель министра внутренних дел Николай Величкович. Он заявил, что передаст требования граждан министру Авакову.

Также с митингующими встретился представитель Администрации президента Константин Кокарев.