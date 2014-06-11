В Донецке за сутки зарегистрировали три случая похищения людей – милиция

В Донецке за минувшие сутки правоохранители зарегистрировали три случая похищения людей вооруженными людьми.

Об этом УНИАН сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, в Калининский райотдел милиции с сообщением обратился 30-летний мужчина, который рассказал, что его отец ушел на работу, но домой не вернулся, на телефонные звонки не отвечает.

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На место работы пропавшего выехала следственно-опертивная группа и установила, что в помещение офиса, где он работает, зашли пятеро вооруженных лиц в камуфляжной форме. Последние сделали несколько предупредительных выстрелов и вывезли сотрудников офиса в неизвестном направлении.

В тот же день в Кировском районе группа вооруженных лиц похитила двух мужчин и увезла их в неизвестном направлении. При этом одного из них вместе с личным автомобилем Mitsubishi, 2008 годы выпуска. По указанным фактам открыты уголовные производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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Напомним, РФ в марте 2014 года, нарушая все международные договора, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.

Сегодня, 11 июня, первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли более 200 человек.