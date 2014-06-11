В Донецке ухудшается криминогенная ситуация: у дончан отбирают автомобили и грабят на улицах - мэр
Бандиты на улицах Донецка срывают с женщин золотые украшения. За минувшую неделю у граждан было отнято 22 автомобиля
Об этом сообщил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, передает "ОстроВ".
По словам мэра, за последнюю неделю было совершено 32 грабежа.
"В основном – это золотые украшения на улицах… К сожалению, эта тенденция продолжается", - сказал он.
Всего за минувшую неделю правоохранительными органами зафиксировано 578 преступлений с составом уголовного правонарушения. Читайте такжеМэр Донецка призвал горожан защищать свои дома, машины и право на мирную жизнь
Так же мэр рассказал, что 7 июня неизвестные вооруженные люди ворвались в центральный ломбард, откуда похитили 2,7 кг золотых украшений
Лицами, представившимися активистами террористической организации "ДНР", за минувшую неделю у граждан было отнято 22 автомобиля, а 7 июня на шахте Скочинского боевики похитили 720 кг взрывчатки, - добавил он.
Так же мэр напомнил, что 9 июня 40 человек напали на завод "Топаз" и вывезли оттуда боевую технику.