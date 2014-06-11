Ради президента "Свобода" может выйти из коалиции - нардеп
03:20, 11 июня 2014Политика
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Партия "Свобода" может выйти из коалиции, если это будет необходимо президенту Украины.
Совета президента "Свобода" может выйти из коалиции / 0629.com.ua
Об этом во вторник вечером в эфире "Свобода слова" заявил депутат-свободовец Александр Мирный.
"Мы готовы выйти из коалиции, если это будет нужно президенту и нашим партнерам по коалиции. Мы готовы к выборам", - сказал он.
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По словам Мирного, изменения в государстве не возможны с нынешней Верховной Радой.
Следующим шагом должно стать закрытие границ Украины со стороны агрессора, а уже потом начать останавливать все то, что происходит в городах на востоке, считает депутат.
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