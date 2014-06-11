Ради президента "Свобода" может выйти из коалиции - нардеп

03:20, 11 июня 2014
Политика
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Партия "Свобода" может выйти из коалиции, если это будет необходимо президенту Украины.

Рада / 0629.com.ua

Об этом во вторник вечером в эфире "Свобода слова" заявил депутат-свободовец Александр Мирный.

"Мы готовы выйти из коалиции, если это будет нужно президенту и нашим партнерам по коалиции. Мы готовы к выборам", - сказал он.

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По словам Мирного, изменения в государстве не возможны с нынешней Верховной Радой.

Следующим шагом должно стать закрытие границ Украины со стороны агрессора, а уже потом начать останавливать все то, что происходит в городах на востоке, считает депутат.

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