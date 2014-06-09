Брюссель готовится к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной - источник

Европейская комиссия готовится к окончательному подписанию с Украиной Соглашения об ассоциации, и подтверждает намерение продолжать двусторонние консультации с Россией относительно возможных последствий от создания между Киевом и Брюсселем зоны свободной торговли.

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Как сообщил в понедельник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН представитель ЕК, „ми готовы (к подписанию)”. „Процесс подготовки соглашения к подписанию, чтобы оно состоялось как можно скорее, самое позднее, в июне, продолжается. Если говорить о формате подписания, то он будет таким же, каким было подписание политической части, то есть с участием президентов Европейской комиссии, Совета ЕС вместе с государствами-членами”, - объяснил он.

Комментируя по просьбе агентства инаугурационное выступление президента Украины в части необходимости признать стремление Киева обрести членство в ЕС, представитель Еврокомиссии напомнил, что еще в мартовских заключениях Совета ЕС констатировалось, что подписание Соглашения об ассоциации не является конечной целью в отношениях Киева и Брюсселя.

Отвечая на вопрос относительно хода обсуждения между Брюсселем и Москвой возможных последствий в экономическом аспекте от создания между Украиной и ЕС зоны свободной торговли, представитель ЕК сообщил, что стороны провели один раунд двусторонних консультаций рабочих групп, основанных саммитом Россия-ЕС, в марте. „Ми готовы продолжать эти консультации в случае необходимости”, - добавил он.