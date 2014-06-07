Задержан подозреваемый в убийстве руководителя штаба Порошенко на Винниччине

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечают в милиции, «преступление оказалось заказным, однако не связанным с избирательным процессом».

По информации руководителя областной милиции Олега Школьного, задержанный - местный 33-летний житель, ранее судимый, который за 1,5 тысячи долларов США согласился совершить убийство. Изъяты вещественные доказательства, которые доказывают его вину. Правоохранителями также уже установлена личность заказчика. Сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию.

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Напомним, что 5 июня около 12.30 в Немирове Винницкой области был найден убитым руководитель избирательного штаба кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко в одном из районов Винницкой области.

”Мужчину нашли сегодня, 5 июня, с огнестрельным ранением в голову в салоне его автомобиля. Во время избирательной кампании погибший возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в одном из районов области. Для оказания помощи в раскрытии этого преступления в Винницкую область направлены лучшие специалисты центрального аппарата МВД ”, - сообщало МВД.