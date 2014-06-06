Заместитель секретаря СНБО написала заявление об увольнении

Заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар написала заявление про увольнение.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Написала заявление об увольнении по собственному желанию, как и обещала сразу после назначения. Задание было удержать ситуацию в переходный период. Теперь - информационную политику должна формировать команда избранного Президента в АП. В такое время, когда люди ежечасно ждут объяснения власти, все должно быть четко скоординировано на самом высоком уровне", - сказала Сюмар.

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Подводя итоги своей работы в СНБО, она отметила, что главным ее достижением стало то, что украинские СМИ стали действительно украинскими.

"Последние три месяца страна жила в едином информационном пространстве, где была общая ценность - суверенная и целостная Украина. За это спасибо редакторам и топ менеджерам телеканалов, коллегам журналистам, экспертам, с которыми приходилось довольно тесно взаимодействовать, что особенно уместно в День журналиста", - написала Сюмар

Также заместитель секретаря СНБО отметила, что за 100 дней на посту ей удалось принять новую Стратегию информационного пространства; начать процесс создания канала иновещания; содействовать принятию закона «Об общественном вещании» и кадровым изменениям на Первом Национальном и УТ; инициировать решение о регистрации иностранных журналистов в Украине и остановить ретрансляцию российских телеканалов в Украине.

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По словам Сюмар, она также максимально способствовала созданию системы действенной координации пресс-служб силовых структур - "чтобы власть в период военного противостояния была публичной, подотчетной и адекватно объясняла народу свои действия", - и смогла скоординировать информирование об АТО с места событий.

"Эти три месяца стали тяжелым, но невероятным опытом", - резюмировала Сюмар.