Ни один боец Нацгвардии не находится в плену - пресс-служба
02:30, 06 июня 2014Политика
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Ни одного военнослужащего Национальной гвардии Украины не находиться в плену.
Бойцы Нацгвардии / Facebook Игорь Савчук
Пресс-служба Национальной гвардии сообщает, что по состоянию на 5 июня 2014 года ни одного военнослужащего Национальной гвардии Украины не находиться в плену.
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Как сообщал УНИАН, в Интернете появилось видеообращение командующего горловскими ополченцамиИгоря Безлера, в котором он предупреждает украинские власти о том, что если они не освободят его человека, он расстреляет всех офицеров, находящихся в его плену. В конце видео по его приказу человек в маске производит выстрелы по двум людям, стоявшим возле стены.
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