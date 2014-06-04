В Красном Лимане вследствие обстрела тяжело ранен хирург (уточнено)

Информация уточнена. Ранее, согласно сообщению пресс-службы ДЖД сообщалось, что от полученной травмы хирург умер. Как выяснилось позже, хирург больницы станции Красный Лиман Шистка Василий Иванович получил тяжелое осколочное ранение в голову. Его состояние оценивается как тяжелое. В данный момент принимаются меры, чтобы его перевезти из Красного Лимана в Донецк в ДОКТМО.

Вчера, 3 июня 2014, в результате воздушных ударов значительно повреждены производственные, административные и социальные объекты железнодорожного узла Красный Лиман, - сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги.

По оперативным данным наибольшие повреждения в результате воздушных ударов получила железнодорожная больница станции Красный Лиман. Повреждены здания реанимации, поликлиники, хирургического отделения. Снарядами разрушена кровля, стены, выбиты окна и двери. Серьезные повреждения имеют лаборатория, операционные, медицинская техника и оборудование.

Читайте такжеВ бою под Красным Лиманом террористы подбили вертолет сил АТОХирург больницы станции Красный Лиман Шистко Василий Иванович получил тяжелое осколочное ранение в голову. Также ранены три пациента больницы.

Кроме этого, в результате воздушного обстрела повреждены административное и хозяйственное здания Путевой машинной станции Красный Лиман, платформы и железнодорожное полотно станции Красный Лиман.

Реальный ущерб от обстрелов железнодорожных объектов и количество жертв на данный момент неизвестны.