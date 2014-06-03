Курченко и Арбузов хотят обменять голоса в Раде на разрешение вести бизнес - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам Ляшко, депутатам предлагается “по миллиону долларов сразу и по 200 тыс. долларов в месяц. Предлагается таким как Виталий Грушевский (народный депутат, который сегодня вышел из фракции Партии регионов - УНИАН)”.

Он добавил, что “завтра еще Курченко и Арбузов в Украину вернутся, потому что они будут торговаться за голоса в Верховной Раде. Мол, наши депутаты будут голосовать, а взамен дайте нам возможность вести бизнес”.

Ляшко утверждает, что на него "выходили люди" и предлагали 10 млн долларов за то, чтобы он "вошел в эту группу".

На уточняющий вопрос, кто именно предлагал деньги, Ляшко ответил: “Грушевский... Вчера со мной встретился и предлагал мне 10 млн долларов за то, чтобы я вошел в его группу. Но я ему по голове дал той чашкой, из которой пил чай”.

На уточнение, что сначала Ляшко говорил об 1 млн долларов, а теперь - о 10 млн долларов, Ляшко ответил: «Это на всех предлагали 20 млн», а ему - «10 млн».

Также Ляшко сообщил, что в будущую группу собирают “вчерашние осколки банды Януковича, которые сегодня хотят легализоваться, реанимироваться”.

Как известно, сегодня из фракции Партии регионов вышли 20 народных депутатов. Как утверждает Ляшко, именно они войдут в группу, которую планируется создать в парламенте.

Депутатская группа может быть создана только в том случае, если в ее составе есть 32 народных депутата - количественный состав наименьшей фракции Верховной Рады. Наименьшей по количеству депутатов ныне является фракция КПУ.