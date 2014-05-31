Спецпредставитель ОБСЕ по Украине покинул свой пост – СМИ

Немецкий отставной дипломат Вольфганг Ишингер, назначенный посредником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине, более не будет исполнять эту роль.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на Роланда Блесса - представителя секретариата председателя ОБСЕ, президента Швейцарии Дидье Буркхальтера.

По его словам, мандат Ишингера изначально ограничивался 25 мая, а продлить его он не смог ввиду своей занятости. Кандидатура нового посредника ОБСЕ еще не определена.

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В прошлом авторитетный немецкий дипломат, ныне являющийся председателем Мюнхенской конференции по безопасности, Вольфганг Ишингер был в начале мая назначен переговорщиком от ОБСЕ по налаживанию диалога между украинскими сторонами. Его первостепенной задачей была организация серии круглых столов в рамках национального диалога между представителями киевской власти и их оппонентами на Востоке страны.

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Всего при участии Вольфганга Ишингера прошло три круглых стола - в Киеве, Харькове и Николаеве.