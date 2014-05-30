АТО может быть бесконечной, если не перекрыть границу - Гриценко

Об этом в эфире радио «Эра FM» сказал народный депутат Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

«АТО может быть бесконечной во времени, если не перекрыть границу. Потому что можно зачищать территории, уничтожать диверсантов и террористов, но когда граница полупрозрачна и через нее проламываются грузовики с новым оружием и новыми диверсантами, об успехе операции не может быть и речи», - сказал Гриценко, сообщает пресс-служба депутата.

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«Ключевое задание - и это нужно было сделать еще 3 месяца назад – перекрыть государственную границу. И не только силами пограничников, а привлечь для этого подразделения и части всех силовых структур, включая резервистов», - отметил политик.

Гриценко также напомнил, что, по закону, АТО планирует, проводит и несет ответственность за ее успешность СБУ, которую возглавляет Наливайченко, а его заместитель генерал Крутов непосредственно руководит этой операцией. «Этих людей мы меньше всего видим и слышим. Не все понимают, что не Минобороны, не МВД, не Нацгвардия должны отвечать за эту операцию», - подчеркнул он.

По словам Гриценко, до сих пор не налажена надлежащая координация между подразделениями СБУ, армии, Нацгвардии, Госпогранслужбы и другими, задействованными в АТО.

«К сожалению, до сих пор боевые приказы отдаются по мобильным телефонам. Это при том, что уже прошло три месяца как ВР выделила 8 миллиардов гривень. За это время нужно было обеспечить закрытую надежную связь. Этого, к сожалению, не сделали, и виновные должны понести ответственность», - добавил Гриценко.