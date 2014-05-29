Инаугурация Порошенко состоится 7 июня

Инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко состоится 7 июня.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Юрий Стець.

«Инаугурация - 7... Источник из АП)», - написал он.

Эту информацию подтвердила УНИАН руководитель информационного департамента штаба Порошенко Ирина Фриз.

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Отвечая на уточняющий вопрос, планируются ли какие-то мероприятия на Майдане Незалежности в Киеве, она сказала, что планом мероприятий, связанных с инаугурацией, не предусматривается любых мероприятий на Майдане.

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Как сообщал УНИАН, и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению проведения на Майдане Незалежности в Киеве торжеств по случаю вступления на пост новоизбранного президента Украины.