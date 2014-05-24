Начал работу комитет по проведению референдума о новой редакции Конституции

Об этом сообщил глава оргкомитета гражданской инициативы «За народную Конституцию!», доктор экономических наук Людмила Супрун.

«Мы подали заявку в ЦИК, создан организационный комитет», - сообщила Супрун.

По ее словам, 28 мая представят общую модель обновленной Конституции.

«Мы видим, что сегодня Конституция не работает. Поэтому необходима новая редакция основного закона, - отметила Супрун. - Мы готовы к максимально широкому обсуждению новой редакции, это не проект какой-то партии, мы открыты для всех политических и общественных организаций, которым не безразлично единство Украины».

В качестве основных принципов будущей Конституции Супрун видит ликвидацию областных и районных администраций, усиление прав граждан и органов местного самоуправления.

«Областные и районные советы должны создавать исполкомы, которые бы отвечали за ситуацию в регионах, надо отдать власть на места», - отметила Супрун.

Кроме того, по ее мнению, необходимо обеспечить возможность отзыва депутатов и определить статус русского языка.