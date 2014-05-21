Отказавшимся от российского гражданства в Крыму угрожают расправой - Тымчук

По данным группы «Информационное Сопротивление», процесс «отказа от гражданства России» в Крыму превратился в механизм выявления и преследования крымчан, не лояльных к Москве.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, сама процедура «отказа от гражданства» тех жителей, кто не желает принимать гражданство РФ, предельно усложнена, - на оформление необходимых документов и выстаивание в очередях в органах Федеральной миграционной службы РФ уходит до недели", - написал он.

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Тымчук отметил, что граждан, решивших отказаться от гражданства России, по домашним адресам «навещают» представители местной так называемой «самообороны», которые требуют от данных граждан убираться из Крыма.

"В ходе таких требований звучат угрозы физической расправы. Подобные факты мы зафиксировали в Симферополе и Судаке, - заявил эксперт. - Совершенно очевидно, что данные провокации устраиваются при активном участии ФМС РФ, которая передает адреса и фамилии «не лояльных» граждан местным бандформированиям".

Также Тымчук отметил, что автоматическое предоставление гражданства России крымчанам без их согласия является грубейшим нарушением норм международного права.