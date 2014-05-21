Левко Лукьяненко считает, что Украине нужны выборы в один тур

Об этом в эфире 5 канала заявил общественный деятель, диссидент Левко Лукьяненко.

"Лучше, чтобы выборы прошли в один тур, потому что я знаю, Москва при всем том не даст Украине спокойно жить ни до президентских выборов, ни после президентских выборов", - сказал Лукьяненко.

Читайте такжеПисатель Сергей Жадан высказался за избрание Президента уже в первом туреПо его мнению, это позволит избежать надоевшей всем неуверенности.

"Чтобы не было второго тура, потому как будет второй тур, то во-первых - это от одного к другому там некоторое время. Затем начнется возня - подача в суд, потом ожидание решения суда, то есть это растянет неуверенность ту, которая сейчас есть и начинает надоедать людям, ну я нам бы всем украинцам хотелось бы ,чтобы закончить этот спор с Россией и приступить к внутренним проблем", - заявил Лукьяненко.