США направят на украинские выборы около 100 наблюдателей

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя представителя госдепартамента США Джен Псаки.

”США дадут примерно десятую часть наблюдателей”, - сказала Псаки, уточнив, что мониторинговая миссия ОБСЕ отправила в Украину почти 100 долгосрочных и 900 краткосрочных наблюдателей. В американской делегации будут члены конгресса, члены Хельсинкской группы конгресса. Также США выделили 11,4 миллиона долларов на поддержку выборов в Украине, уточнила Псаки.

В целом, по данным госдепартамента, Украина готова к проведению выборов. ”Из 2013 окружных избирательных комиссий по всей стране, согласно ЦИК, сегодня закрылись 11 избирательных комиссий в Донецкой и Луганской областях”, - сказала Псаки. Она заявила, что это произошло из-за угрозы со стороны Донецкой и Луганской народной республики. ”Но даже в Донецке и Луганске окружные избирательные комиссии работают, несмотря на сложную обстановку”, - добавила представитель госдепартамента.