Дипломаты: Китай и Россия забыли об уважении к территориальной целостности Украины

Об этом говорится в комментарии фонда «Майдан иностранных дел» по поводу “Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия”, которое было обнародовано сегодня, 20-го мая.

Дипломаты «Майдана иностранных дел» выражают обеспокоенность недальновидным отсутствием в данном документе, рядом с призывами о необходимости «деэскалации конфликта», заверений обеих сверхдержав в твердой уважении к территориальной целостности Украины.

По мнению экспертов, это как минимум вызывает недоумение на фоне заявлений России и Китая о том, что они: «призывают все государства-члены ООН неуклонно придерживаться и не позволять ревизии или свободного толкования Устава ООН и общепризнанных норм международного права».

Полный текст комментария “Майдана иностранных дел” по поводу “Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новый этап отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия” читайте по ссылке.

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватный, понятный, эффективный, основанный на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитета избирателей Украины".