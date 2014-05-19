Шушкевич назвал Лукашенко рабом Путина

Лукашенко – раб президента РФ Владимира Путина и подчинится ему в случае прямого вторжения российских войск.

Об этом в интервью Gordonua.com заявил экс-председатель Верховного Совета Беларуси, один из трех лидеров, подписавших Беловежские соглашения, которые поставили точку в существовании СССР Станислав Шушкевич.

"Если Россия пойдет на открытое вооруженное противостояние с Украиной, Беларусь точно будет на стороне Кремля, потому что Лукашенко – раб Путина и самостоятельно ничего не решает. Мне очень жаль, что Турчинов поверил Лукашенко. Зря он это сделал. Лукашенко врал от рождения и по сей день", – убежден Шушкевич.

Читайте такжеСтанислав Шушкевич: Украина и Беларусь страдают из-за одного человекаПолитик не верит, что заявление российского лидера об отводе войск от украинской границы означает отказ Путина от прямого вторжения в Донецкую и Луганскую области.

"Отвел Путин войска от границы с Украиной или нет – не важно. Президент РФ в любой момент готов абсолютно на все, его действия непредсказуемы. Аннексия Крыма, война с Украиной, агрессивное "собирание русских земель" – у Путина нет другого способа поддерживать свой рейтинг среди имперского населения России. Так что я не исключаю прямого вторжения российских войск в восточную Украину", - считает политик.

По его словам, Путин по-прежнему будет объяснять это тем, что украинцы - негодяи, уничтожающие собственных русскоязычных граждан.

"Это чудовищная политика, но это реалии", – сказал Шушкевич.

Напомним, в начале марта посол России в ООН перепутал лидера УПА 40-х годов Романа Шухевича со Станиславом Шушкевичем, заявив, что кризис в Украине является делом рук "последователей Бандеры и Шушкевича".