Бывший лидер Беларуси прокомментировал "образованность" посла России в ООН
19:12, 04 марта 2014Политика
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Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич отреагировал на то, что посол России в ООН перепутал его с лидером украинских националистов Романом Шухевичем
Станислав Шушкевич прокомментировал высказывание Чуркина
Вчера во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в отношении Украины, представитель России сказал, что по его мнению, беспорядки в страны являются делом рук последователей "Бендеры и Шушкевича".
Как сообщает Радио Свобода, Шушкевич узнал об этом инциденте от журналистов.
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"Я думаю, это демонстрирует, так сказать, "образованность" и злость", - добавил он.
Справка. Станислав Шушкевич был председателем Верховного Совета Беларуси в 1991-1994 годах. Был одним из трех лидеров, которые подписали Беловежское соглашение, подтвердившее распад СССР.
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