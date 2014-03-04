Бывший лидер Беларуси прокомментировал "образованность" посла России в ООН

Вчера во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в отношении Украины, представитель России сказал, что по его мнению, беспорядки в страны являются делом рук последователей "Бендеры и Шушкевича".

Как сообщает Радио Свобода, Шушкевич узнал об этом инциденте от журналистов.

Читайте такжеЯнукович попросил Путина ввести войска в Украину"Что вы говорите? Ну. это просто замечательно. Козел", - сказал белорусский политик.

"Я думаю, это демонстрирует, так сказать, "образованность" и злость", - добавил он.

Справка. Станислав Шушкевич был председателем Верховного Совета Беларуси в 1991-1994 годах. Был одним из трех лидеров, которые подписали Беловежское соглашение, подтвердившее распад СССР.