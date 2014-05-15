Депутата Тимошенко поймали на голосовании за пятерых

Об этом сообщает "Украинская правда".

Сегодня во время заседания Верховной Рады, заместитель председателя фракции Батькивщина Андрей Иванчук умудрился проголосовать сразу за пятерых нардепов, чему является подтверждением соответствующее видео.

Как отмечает журналист Алексей Братущак, "это является рекордным количеством фальсификаций голосований в ВР этого года".

Вместе с тем, общественные активисты и представители СМИ продолжают мониторить ситуацию в ВР и отмечают, что кнопкодавство и при новой власти является угрожающей тенденцией.