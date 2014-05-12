Альтернативы продолжению антитеррористической операции нет - Порошенко
Власть обязана защитить мирное население Востока от бандитов и убийц, поэтому альтернативы продолжению антитеррористической операции (АТО) нет.
Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко в эфире канала «1+1».
Порошенко отметил, что много вопросов к руководству государства по поводу проведения АТО.
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Но подчеркнул, что «страна находится в условиях войны и жесткого противостояния на востоке с применением российских диверсионных подразделений, с попытками дестабилизировать ситуацию и не дать провести выборы. В условиях, когда горит дом, не надо бить пожарных. Надо помогать тушить пламя и только после этого выяснять, кто виноват».
П.Порошенко также констатировал, что с марта боеспособность украинских военных значительно повысилась, и это позволяет рассчитывать на успешное завершение АТО.