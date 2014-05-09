В Мариуполе снайпер стрелял с крыши больницы в людей - Аваков
В Мариуполе в ходе АТО снайпер со стороны сепаратистов стрелял с верхних этажей больницы в солдат ВСУ и в мирных жителей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
''Похищен начальник милиции Мариуполя, убито несколько милиционеров ... Снайпер стрелял с верхних этажей больницы. В солдат, в людей'', - написал он.
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Как сообщили в сообществе Евромайдан SOS, среди погибших 9 мая в Мариуполе - Сергей Демиденко, заместитель командира батальона территориальной обороны Днепропетровской области, и Олег Эйсмант, солдат батальона, которые пришли добровольцами в батальон территориальной обороны.
Кроме того, издание 0629 сообщает, что во время боевых действий у здания УВД в Мариуполе погиб начальник ГАИ города Виктор Саенко.