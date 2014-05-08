Губарев угрожает взятием пленных в случае захвата их сторонников

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы рассчитываем, что впредь практика похищения жителей Донбасса со стороны киевской хунты будет прекращена. В противном случае, мы будем вынуждены реагировать адекватно и брать новых военнопленных украинской армии и киевских спецслужб", - написал Губарев.

Читайте такжеПленных сотрудников Альфы обменяли на трех лидеров сепаратистов - СБУ

Как сообщал УНИАН, спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, который находится в Славянске, написал в своем «Твиттере», что трех пленных сотрудников «Альфы» обменяли на трех лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Речь идет о лидерах сепаратистов Губареве, Перепечаенко и еще одного человека, фамилию которого Коц не назвал.

Информацио об обмене подтвердили и в СБУ.