Кличко попросил кадетов сделать страну сильной и мудрой

Воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, лицея-интерната №23 "Кадетский корпус" и других учебных заведений столицы прошли торжественным маршем, продемонстрировали навыки строевой подготовки и возложили цветы к Мемориалу Славы, сообщает ТСН.

"Я хочу поздравить ребят, которые в столь юном возрасте одели военную форму. Самое важное для вас – защищать Отечество. Готовьтесь к этому. Такая подготовка крайне важна. Каждый с уважением относится к человеку, который становится на защиту Отечества. От военных сегодня и вас – военных в будущем – зависит мир и спокойствие", – обратился Виталий Кличко к кадетам.

Читайте такжеКличко: Запад должен немедленно ввести жесткие, "по-настоящему болезненные" санкции против РФПолитик отметил, что сегодня крайне важно обеспечить качественную подготовку будущих военных, ведь именно от них зависит защита Украины и ее целостности.

"Вы как будущие военные учитесь не по книжкам, а на реальных событиях вокруг вас. Вынесите из этих событий правильные уроки. Страна должна быть сильной, чтобы не бояться никого, и мудрой, чтобы не проявлять агрессию", – подчеркнул Кличко.