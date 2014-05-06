Добкин предлагает создать "круглый стол" национального примирения

На базе Верховной Рады необходимо создать "круглый стол" национального примирения. Такое мнение высказал в эфире программы "События" на телеканале "Украина" кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин.

"Если Верховная Рада Украины собирается быть гарантом стабильности в нашем государстве, она обязана найти в себе силы и мужество остановить тот кошмар, который происходит в разных регионах страны, и сделать все для того, чтобы погасить этот конфликт.

Я считаю, что сегодня актуален вопрос создания на базе Верховной Рады или с ее помощью "круглого стола" национального примирения.

Туда нужно пригласить представителей всех регионов, гарантировать всем безопасность, выслушать все мнения, и после этого принять решение, которое будет консолидировать наш народ. Тогда, может быть, мы будем более толерантны друг к другу и перестанем испытывать сегодняшние сложности", – подчеркнул Добкин.