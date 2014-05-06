Луганский горсовет призывает не участвовать в массовых акциях

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета Луганска.

«Чтобы избежать столкновений, дальнейшей эскалации конфликта и не допустить человеческих жертв призываем воздержаться от проведения массовых мероприятий, митингов и пикетов, - говорится в сообщении Луганского горсовета.

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В понедельник президиум Луганского областного совета решил поддержать проведение референдума о статусе региона 11 мая.