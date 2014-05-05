Аваков: Силы АТО не штурмуют жилые кварталы

«Силами АТО мы не проводим штурм жилых кварталов и ставим ограничения не атаковать там, где есть гражданское население», - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что это существенно сдерживает темпы проведения антитеррористической операции.

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«Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает - это неважно: украинские военные не могут стрелять по мирному населению. Это ограничение, которым активно пользуется враг: враг за ними прячется и стреляет оттуда. Мы не можем просто взять и вырубить эту посадку безумным огнем, потому что там стоят мирные дома», - сказал министр.

При этом Аваков призвал политиков и журналистов не спекулировать на теме антитеррористической операции.

«Когда идет такая война, я прошу всех тех - кто в тылу, не на передовой, кто мудрствует, кто дает советы - поймите реальную ситуацию: у нас армию разваливали последние годы, методично, у нас нет нормальных вооруженных сил, у нас нет адекватных спецподразделений», - сказал министр.

По его словам, то, что сейчас происходит, - это боевая слаженность, первая за последние годы.

«Мы видим, кто есть кто: кто имитатор, а кто действительно не боится. Я обращаюсь ко всем и к политикам, и к журналистам, к тем моим коллегам, кто в Киеве, кто на местах: это сложная ситуация, из которой нужно выбираться. Давайте меньше вокруг этого играть в игры и больше каждый на своем месте делать то, что должны. Я хочу сказать всей Донецкой элите, всей Луганской элите, всем, кто на востоке: не думайте, что кто-то за вас решит вашу проблему, какие-то мифические люди из центра. Эта проблема должна решаться всеми нами», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время проведения АТО в Славянске 4 представителей МВД были убиты, около 30 – получили ранения.

Террористы стреляют из автоматов и минометов.

«Тактика боя нападающих – прикрываться живым щитом из числа местного населения. Кроме того, местные жители сообщают, что нападающие массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения. На данное время бой продолжается», - сообщает УСО МВД Украины.