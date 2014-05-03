Заседание Совбеза ООН, созванное Россией, осуждает Россию - Дещица
00:35, 03 мая 2014Политика
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Об этом написал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в своем Twitter.
Дещица: "Какая еще страна созывает СБ, чтобы быть сама же ею осужденной?" / REUTERS
На заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия, осудили действия России.
Об этом написал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в своем Twitter.
Триває РБ ООН, скликана РФ, і засуджує дії Росії та невиконання нею Женеви. Яка ще країна скликає РБ, щоб бути сама ж нею засудженою?
— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 2 мая 2014
Немного погодя Дещица добавил, что соболезнует семьям всех погибших сегодня - от Славянска до Одессы.
"Цинизм заявлений РФ на СБ ООН на этом фоне ошеломляет", - подчеркнул глава украинского МИД.
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