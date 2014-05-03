Заседание Совбеза ООН, созванное Россией, осуждает Россию - Дещица

00:35, 03 мая 2014
Политика
4 0

Об этом написал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в своем Twitter.

REUTERS

На заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия, осудили действия России.

Об этом написал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в своем Twitter.

Немного погодя Дещица добавил, что соболезнует семьям всех погибших сегодня - от Славянска до Одессы.

"Цинизм заявлений РФ на СБ ООН на этом фоне ошеломляет", - подчеркнул глава украинского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter