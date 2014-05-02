"Пропавший" в Донецке представитель Кремля уже нашелся

Российским журналистам удалось связаться с представителем президента РФ, бывшим омбудсменом Владимиром Лукиным, направленным на юго-восток Украины для переговоро; с ним все в порядке.

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РИА Новости удалось дозвониться помощнице Лукина - Наталье Мирзе. Она подтвердила, что с экс-омбудсменом все в порядке.

"С Лукиным все в порядке. Откуда такая информация - не знаю. Я не слежу - у меня выходные", - сообщила она.

В то же время, то информации Информационного сопротивдения, в случае с «пропажей» российской делегации речь идет о провокации Кремля, спланированной заранее.

"Очень быстро после нашего пояснения причин «пропажи» российской делегации в Донецкой области, г-н Лукин «нашелся» (...) Перед этим после нашего сообщения об организации «мэром» Славянска Пономаревым живого щита для террористов, «мэр» срочно выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Славянска сидеть дома. Мы не можем не высказать удовлетворения подобной оперативной реакцией российской стороны. Предлагаем продолжать в том же духе", - сообщил Тымчук на своей странице в Facebook.