В Кремле назвали АТО в Славянске «преступной» и уже доложили Путину - Песков
В Кремле назвали антитеррористическую операцию силовых структур Украины в Славянске «преступной» и информируют президента РФ Владимира Путина о ходе операции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, Путин в оперативном режиме получает всю информацию о развитии ситуации.
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«Ранее, еще находясь в Минске, Путин назвал такую возможную операцию преступной акцией. К сожалению, развитие событий полностью подтверждает эту оценку», - сказал Песков.
Он заявил, что, по сути, в то время, как Россия предпринимает усилия по деэскалации и урегулированию конфликта, киевские власти перешли «на обстрел боевой авиацией мирных населенных пунктов, начал карательную операцию, фактически уничтожив последнюю надежду на жизнеспособность женевских договоренностей».
Кроме того, прес-секретарь Путина заявил, что российская сторона не может установить связь со спецпредставителем президента РФ, бывшим омбудсменом Владимиром Лукиным, который был направлен в Украину для ведения переговоров об освобождении захваченных ранее иностранных военных наблюдателей. «Мы чрезвычайно обеспокоены тем, что в зоне карательной операции находится не только спецпредставитель президента Лукин, с которым не удается установить связь, но также присутствуют российские журналисты и представители СМИ из других стран. Разумеется, мы требуем принятия мер по обеспечению их безопасности», - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля украинские военные на бронетранспортерах прорвались через блокпост сепаратистов на севере от Славянска и уничтожили ряд блокпостов.
В тот же день Путин заявил, что «действия власти Киева против народа Украины будут иметь для нее последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.
Сегодня, 2 мая, в 4.30 в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции.
По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, «в 4.30 утра началась активная фаза АТО в районе Славянска-Краматорска. Силами подразделений МВД, Нацгвардии, ВС. На текущий момент взяты под контроль 9 блокпостов террористов в городской черте Славянска. Город взят в плотное кольцо».
По данным Минобороны Украины, сегодня ночью под Славянском в результате обстрела боевиками вертолетов Ми-24 двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще несколько ранены.
По информации Антитеррористического центра при СБУ, вертолет сбили высококвалифицированные иностранные специалисты.