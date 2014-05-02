В Луганске освобождена областная телерадиокомпания.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в здание Луганской областной ТРК зашли четверо неизвестных в камуфляжной форме, вооруженных автоматами Калашникова. Они назвались членами «народной самообороны» и выдвинули требования - возобновление трансляции российских телепередач на одном из телеканалов. После проведения переговоров с руководством телеканала мужчины покинули помещение.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске несколько тысяч сепаратистов захватили здания облгосадминистрации и прокуратуры области. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областную ТРК.

Сегодня, 2 мая, в Луганске была освобождена областная прокуратура. Сейчас в помещении работает следственная оперативная группа.