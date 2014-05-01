В МИД Украины выразили благодарность тысячам честных людей России

Как сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом говорится в заявлении ведомства.

«Выражаем признательность тысячам честных людей России, которые осуждают агрессивную милитаристскую политику российского руководства.

Но проявления солидарности с Украиной и нашим народом подвергаются преследованиям.

Читайте такжеВ центре Москвы ОМОН задержал активистов с украинским флагомМы решительно осуждаем задержания и грубое преследование российской полицией граждан своего государства только за то, что они поддержали Украину и публично выступили за мир.

Это - очередное свидетельство нарушений основополагающих прав и свобод человека в Российской Федерации, а также прогрессирование в рядах российской власти поразительной антиукраинской истерии», - отмечается в заявлении МИД Украины.