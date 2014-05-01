Террористы ворвались в горотдел милиции Красноармейска

17:59, 01 мая 2014
Политика
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Около ста боевиков дежурят на нижних этажах помещения.

В помещении горотдела милиции Красноармейска находится около ста сепаратистских боевиков / REUTERS

Об этом сообщают "РИА-Новости".

Сообщается, что на нижних этажах здания находятся порядка 100 сепаратистов. Часть милиционеров, отказавшихся покидать горотдел, находятся на верхних этажах.

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Как сообщал УНИАН ранее, террористы захватили прокуратуру Донецкой области. Некоторые из бойцов ВВ получили ранения.

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