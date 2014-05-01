Террористы ворвались в горотдел милиции Красноармейска
17:59, 01 мая 2014Политика
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Около ста боевиков дежурят на нижних этажах помещения.
В помещении горотдела милиции Красноармейска находится около ста сепаратистских боевиков / REUTERS
Об этом сообщают "РИА-Новости".
Сообщается, что на нижних этажах здания находятся порядка 100 сепаратистов. Часть милиционеров, отказавшихся покидать горотдел, находятся на верхних этажах.
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Как сообщал УНИАН ранее, террористы захватили прокуратуру Донецкой области. Некоторые из бойцов ВВ получили ранения.
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