В Харькове около 2 тысяч сепаратистов пикетируют облгосадминистрацию

Как передает корреспондент УНИАН, под здание ОГА люди пришли с противоположной стороны площади после окончания митинга Компартии и движения "Юго-Восток".

Участники пикета держат флаги России, СССР, георгиевские флаги, знамена так называемой "Харьковской народной республики", а также монархистские флаги.

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По словам координатора движения "Борьба" Сергея Киричука, участники акции не планировали пикетировать здание облгосадминистрации. Он также добавил, что перед зданием ОГА собралась часть участников митинга, проходившего на площади Свободы, которые "более других патриотически настроены".

Все входы в здание ОГА охраняют несколько сотен сотрудников милиции.

Кроме того, на соседних с площадью Свободы улицах стоят еще несколько автобусов с милиционерами.

По состоянию на 14.00 попыток штурма здания ОГА не было. Несколько молодых человек подходили к милиционерам, просились, чтобы их пропустили в здание якобы для того, чтобы попить воды. Сотрудники милиции в здание никого не пропускают.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, центре Харькова закрыли 4 станции метро, в районе которых проходят массовые акции.