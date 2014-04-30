Кабмин создаст территориальные штабы обороны

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании примет решение о создании территориальных штабов обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание Правительства. «Сегодня Правительство примет решение о создании территориальных штабов обороны на предложение Министерства обороны и обеспечения соответствующего финансирования территориальных штабов обороны», - отметил глава Правительства.

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