Боевики пытаются захватить стадион "Шахтер" в Донецке
17:46, 30 апреля 2014Политика
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Спортивный объект находится на территории парка, где сегодня должен был состоятся митинг-концерт в поддержку единства Украины.
Стадион "Шахтер" в донецком парке имени Щербакова
Об этом сообщает портал "Новости Донбасса".
В частности, в сообщении сказано, что сепаратистские силы предпринимающие попытку захвата стадиона одеты в "штатское". На руках у них повязаны гергиевские ленточки, у некоторых на руках повязки с флагом самопровозглашенной ДНР.
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Напомним, как сообщал УНИАН, ранее в Донецке террористы захватили здания налоговой и пограничной служб.
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