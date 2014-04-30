Боевики пытаются захватить стадион "Шахтер" в Донецке

17:46, 30 апреля 2014
Политика
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Спортивный объект находится на территории парка, где сегодня должен был состоятся митинг-концерт в поддержку единства Украины.

Стадион

Об этом сообщает портал "Новости Донбасса".

В частности, в сообщении сказано, что сепаратистские силы предпринимающие попытку захвата стадиона одеты в "штатское". На руках у них повязаны гергиевские ленточки, у некоторых на руках повязки с флагом самопровозглашенной ДНР.

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Напомним, как сообщал УНИАН, ранее в Донецке террористы захватили здания налоговой и пограничной служб.

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