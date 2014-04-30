В Донецке закрыли парк, где должен был состояться митинг за единую Украину

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отмечает пресс-служба, в Донецкий городской совет поступил ряд уведомлений от политических партий, общественных организаций и инициативных групп граждан о проведении массовых мероприятий на территории города. Одним из них является митинг-концерт «За единую Украину», анонсированный на 30 апреля 18.00 в парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова.

Читайте такжеЗа кровавый митинг в Донецке уволены два начальника райотделов милиции"Принимая во внимание официальное письмо Донецкого городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области, поступившее в Донецкий городской совет 30.04.2014, о том, что во время проведения данного мероприятия возможны конфликтные ситуации и массовые нарушения общественного порядка, было принято решение о закрытии Городского парка культуры и отдыха им. А.С. Щербакова 30 апреля 2014 года с 12.00 до 23.00", - говорится в сообщении.

"В связи с этим, проведение митинга-концерта 30 апреля 2014 года в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова является невозможным", - подчеркивает пресс-служба.