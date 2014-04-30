СБУ задержала двух россиян и белоруса с оружием, которые следовали для помощи сепаратистам в Донецк

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"По их показаниям, сначала они должны были прибыть в Луганск к захваченному боевиками помещению УСБУ, а затем их должны переправиться в Донецк для усиления местных бандформирований", - сказано в сообщении.

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У задержанных изъято комплекты военной формы, холодное оружие и другую военную амуницию. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.