СБУ задержала двух россиян и белоруса с оружием, которые следовали для помощи сепаратистам в Донецк
12:38, 30 апреля 2014Политика
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Иностранцы пытались пересечь границу в пункте пропуска "Должанский" Луганской области.
Два россиянина и белорус следовали на помощь сепаратистам в Донецк
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
"По их показаниям, сначала они должны были прибыть в Луганск к захваченному боевиками помещению УСБУ, а затем их должны переправиться в Донецк для усиления местных бандформирований", - сказано в сообщении.
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У задержанных изъято комплекты военной формы, холодное оружие и другую военную амуницию. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.
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