Сепаратисты захватили горсовет в Первомайске - активист

"Сегодня был "захвачен" Первомайский горсовет, водрузили на него флаг "Луганской республики", со всех учреждений города национальные флаги сняты по звонку из исполкома. Думаю, что на этой неделе ограниченный контингент войдет в Луганскую и Донецкую области", - написал активист из Первомайска Сергей Чуб в Facebook.

Он подчеркнул, что по городам производятся театрализованные взятия штурмом горотделов милиции и исполкомов, которые никто не защищает.

"Тимошенко со своими чертями, премьер-министром Яценюком, и.о. президента Украины Турчиновым и министром МВД Аваковым фактически отдала Донбасс, а коррумпированные чиновники и менты радостно встречают "братских диверсантов". 11-го мая референдум..." - написал активист в Facebook.