Украину призвали осенью провести выборы губернаторов и глав райадминистраций

15:50, 28 апреля 2014
Политика
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Главы областных и районных администраций должны выбираться жителями, а не назначаться из Киева. 

Люди устали от безнаказанности и вседозволенности ставленников из Киева

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская. По ее словам, именно такой вывод она сделала, посещая восточный регион. По мнению Наталии Королевской, подобные изменения, в первую очередь, позволят повысить уровень ответственности руководителей и развивать регионы. 

«Я была на Востоке Украины и общалась с тысячами местных жителей. Киев не слышит их проблемы, ставленники из центра часто не понимают специфику конкретного региона. И как следствие, мы получили на Донбассе огромнейший социальный взрыв. Поэтому срочно нужно вносить изменения в Конституцию и уже этой осенью проводить выборы губернаторов и глав райадминистраций по всей стране», - сказала она. 

Наталия Королевская подчеркнула, что если сегодня не запустить механизм передачи власти на места, то социальный взрыв, аналогичный донецкому, может перекинуться и на другие регионы. Для этого народные депутаты должны безотлагательно принять соответственные изменения в Конституцию. 

«Люди устали от безнаказанности и вседозволенности ставленников из Киева. Они хотят выбирать тех чиновников, которые будут отвечать за регион, его благополучие и социальную защиту его граждан. Кроме того, граждане должны получить законный механизм отзыва нерадивых губернаторов и глав райадминистраций, если те не справляются со своими обязанностями», - сказала она. 

Наталия Королевская отметила, что, посещая Донбасс, отчетливо увидела: концентрация власти и ресурсов на центральном уровне – одна из главных проблем не только восточного региона, но и всей Украины. От этого, в первую очередь, страдают простые люди, которые больше всего нуждаются в защите государства. 

«То есть люди, которые живут в деревнях, поселках, небольших городах, чувствуют постоянные неудобства, зависимость от Киева. Они практически лишены ресурсов и возможности развивать свои территории. Выборность губернаторов и председателей райадминистраций станет первым шагом к усилению именно местной власти», - сказала она.

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