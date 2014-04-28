Украину призвали осенью провести выборы губернаторов и глав райадминистраций

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская. По ее словам, именно такой вывод она сделала, посещая восточный регион. По мнению Наталии Королевской, подобные изменения, в первую очередь, позволят повысить уровень ответственности руководителей и развивать регионы.

«Я была на Востоке Украины и общалась с тысячами местных жителей. Киев не слышит их проблемы, ставленники из центра часто не понимают специфику конкретного региона. И как следствие, мы получили на Донбассе огромнейший социальный взрыв. Поэтому срочно нужно вносить изменения в Конституцию и уже этой осенью проводить выборы губернаторов и глав райадминистраций по всей стране», - сказала она.

Наталия Королевская подчеркнула, что если сегодня не запустить механизм передачи власти на места, то социальный взрыв, аналогичный донецкому, может перекинуться и на другие регионы. Для этого народные депутаты должны безотлагательно принять соответственные изменения в Конституцию.

«Люди устали от безнаказанности и вседозволенности ставленников из Киева. Они хотят выбирать тех чиновников, которые будут отвечать за регион, его благополучие и социальную защиту его граждан. Кроме того, граждане должны получить законный механизм отзыва нерадивых губернаторов и глав райадминистраций, если те не справляются со своими обязанностями», - сказала она.

Наталия Королевская отметила, что, посещая Донбасс, отчетливо увидела: концентрация власти и ресурсов на центральном уровне – одна из главных проблем не только восточного региона, но и всей Украины. От этого, в первую очередь, страдают простые люди, которые больше всего нуждаются в защите государства.

«То есть люди, которые живут в деревнях, поселках, небольших городах, чувствуют постоянные неудобства, зависимость от Киева. Они практически лишены ресурсов и возможности развивать свои территории. Выборность губернаторов и председателей райадминистраций станет первым шагом к усилению именно местной власти», - сказала она.